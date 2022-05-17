Болгарии нужно два года для отказа от российской нефти

Болгария сможет диверсифицировать импорт нефти и избавиться от зависимости от РФ только через два года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR, об этом после разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил глава правительства Болгарии Кирилл Петков.

По его словам, Болгария должна стать исключением из европейского эмбарго на российскую нефть, поскольку ее зависимость составляет 95%. Также он напомнил, что ранее РФ прекратила поставки своего газа в Болгарию, а соответственно София уменьшила финансирование режима Путина.

Ожидание Болгарии избавиться от зависимости от российской нефти связано со строительством нового терминала в Греции.

"Мы сейчас говорим о возможности приобретения акций греческих портов. Я считаю, что очень быстро вместе с Грецией мы должны инвестировать в направление север-юг, чтобы создать инфраструктуру, которая даст нам такую возможность. Как мы считаем, два года являются достаточным периодом, чтобы при интенсивной работе избавиться от той зависимости, которую мы имеем сейчас", - утверждает Петков.

Примечательно, что требование Болгарии может поддержать и Германия. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев по результатам визита де Берлина, где он встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Шайнмайером.

"Что касается диверсификации газа, то для этого нужно время и много усилий, чтобы построить необходимую инфраструктуру с новыми контрактами. И что важнее, мы имеем полное понимание и поддержку немецкой стороны по исключению для Болгарии в вопросе эмбарго для импорта нефти", - заявил болгарский президент.

ЕС пока не может утвердить эмбарго на нефть из РФ из-за венгерского вето. При этом, как сообщалось ранее, эмбарго будет иметь исключения для Венгрии, а также Чехии и Словакии – как к странам, не имеющим выхода к морю и которым сложнее заменить нефть из РФ.