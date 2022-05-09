Греция в обход санкций помогает РФ держать экспорт нефти на довоенном уровне

Греция помогла сохранить России экспорт нефти на довоенном уровне, несмотря на санкции, согласно которым европейские порты официально закрыты для российских судов.

Об этом пишет Die Welt, сообщает "Европейская правда".

8 апреля ЕС объявил о пятом пакете санкций и решил, что 2873 кораблям российского торгового флота больше не разрешено заходить в европейские порты.

"Спустя четыре недели о строгом толковании санкционного режима не может быть и речи: в частности, нефтяные сделки российских энергетических транснациональных корпораций "Роснефть" и "Лукойл" продолжают совершенно беспрепятственно оформляться через европейские порты", - говорится в статье.

Данные лондонского судоходного реестра Lloyd's List показывают, что с момента начала войны 24 февраля из страны ежедневно вывозилось около 4,5 млн баррелей сырой нефти на сумму около $509 млн.

Таким образом, экспорт нефти из Москвы остался на довоенном уровне и во многом благодаря Греции. В то время как многие европейские и американские дилеры, нефтяные компании и судоходные компании прекратили все контакты с операторами российского флота, греческие судовладельцы продолжают расширять свой бизнес в России.

В конце апреля греческий супертанкер "Nissos Rhenia" принял на борт российскую нефть марки Urals в порту Роттердама и отправился в Сингапур, сообщает Lloyd's. Все больше и больше танкерных маршрутов направляются в Индию, Китай и Южную Корею. Фрахтовые ставки на нефтяные танкеры уже выросли на 230% из-за войны на Украине.

Соответственно, выигрывает Греция, крупнейший в мире оператор флота. По данным Lloyd's, в течение апреля с берегов российских нефтяных портов Приморска, Новороссийска, Усть-Луги и Санкт-Петербурга сошло 190 танкеров, 76 из них шли под греческим флагом. Таким образом, греки увеличили свою долю в транспортировке российской нефти втрое по сравнению с предыдущим годом.