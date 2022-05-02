Последнее обновление: 02.05.2022 13:47

Газпром не бронировал на III квартал прокачку газа по "Ямал - Европа"

Газпром на аукционе в понедельник не заказал прокачку природного газа через Польшу по трубопроводу "Ямал - Европа" в III квартале 2022 года, а аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же период был отменен.

Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform, передает ТАСС.

Газпром не забронировал на III квартал предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа" в Германию через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, но они остались невостребованными.

"Оператор ГТС Украины" в понедельник не предложил дополнительные транзитные мощности на III квартал через газораспределительные станции "Суджа" и "Сохрановка", аукцион был отменен. Торги должны были пройти в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

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