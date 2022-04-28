Указ об обязательной дезинфекции транспорта вступает в силу с 1 мая

Указ №154 от 26 апреля 2022 года, предусматривающий обязательную дезинфекцию всех транспортных средств, въезжающих на территорию Беларуси через пункты пропуска на границе, вступает в силу уже с 1 мая.

Указ подписан «в целях предотвращения распространения возбудителей заразных заболеваний человека и животных».

«Установить, что транспортные средства подлежат обязательной дезинфекции при въезде на территорию Республики Беларусь», - говорится в документе.

Под транспортными средствами в указе понимаются «автобусы, легковые и грузовые автомобили, зарегистрированные в Республике Беларусь или за ее пределами».

Для прохождения дезинфекции необходимо будет приобретать контрольную марку.

«…при отсутствии у водителя или владельца транспортного средства контрольной марки и отказе в ее приобретении транспортное средство не подлежит ввозу в Республику Беларусь», - отмечается в документе.

Осуществлять обязательную дезинфекцию будет компания "БелГлобалГарант", соучредителем которой является председатель Беларусской теннисной федерации Сергей Тетерин.