Беларусь вводит обязательную платную дезинфекцию транспорта при въезде в страну

Белорусские власти вводят обязательную платную дезинфекцию транспорта при въезде на территорию Беларуси «в целях снижения риска ввоза на территорию страны возбудителей опасных инфекций и бактерий», следует из указа №154 "Об обязательной дезинфекции транспортных средств".

Обязательную дезинфекцию будет осуществлять ООО "БелГлобалГарант". Оплата будет производиться путем приобретения контрольной марки в Белгосстрахе и ОАО "АСБ Беларусбанк" в пунктах пропуска через государственную границу.

Свое решение власти объяснили результатом дезинфекционного эксперимента в пункте пропуска «Новая гута».

«Ранее в Беларуси был проведен эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств. Согласно указу от 26 апреля 2021 года с 1 июля 2021 года по 1 марта 2022 года в пункте пропуска через государственную границу "Новая Гута" обязательной дезинфекции подвергались автобусы, легковые и грузовые автомобили (с внешней стороны) - всего более 60 тыс. транспортных средств. Государственной ветеринарной службой до проведения дезинфекции отбирались и исследовались пробы, часть из которых показали положительный результат на наличие кишечной палочки и золотистого стафилококка», - говорится в официальном комментарии к указу.

«По итогам рассмотрения межведомственной рабочей группой при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия вопроса о целесообразности введения обязательной дезинфекции транспортных средств принято решение распространить полученный опыт на все пункты пропуска на внешних границах государства», - также сказано в комментарии.