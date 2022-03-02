Последнее обновление: 02.03.2022 11:30

Госпогранкомитет РБ сообщил об усиленном режиме на границе

Госпогранкомитет Беларуси сообщил о том, что усилена охрана государственной границы на западном и южном направлениях, в том числе за счет военных Минобороны .

«В рамках дополнительного прикрытия границы с Украиной задействованы резервы пограничных групп и отрядов, а также подразделения Министерства обороны», - говорится в сообщении ведомства.

«Пункты пропуска, в т.ч. на белорусско-украинской границе, с белорусской стороны функционируют в штатном режиме. Дополнительные ограничения в пропуске лиц и транспортных средств не вводились», - очень понятно изъясняется ведомство.

Ранее, Госпогранкомитет сообщал, что все пункты пропуска Украины на границе с Беларусью приостановили свое функционирование на неопределенный срок.

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