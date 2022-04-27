Последнее обновление: 27.04.2022 13:54

Австрия согласилась платить за газ российскими рублями

Австрийская нефтегазовая компания OMV приняла новые условия оплаты газа в российской валюте, сообщил канцлер Карл Нехаммер на пресс-конференции.

«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — заявил Нехаммер, которого цитирует ТАСС.

Министр энергетики Леоноре Гевесслер после заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию заявила, что признаков остановки поставок газа в страну нет, топливо через Украину и по «Северному потоку» доставляется без ограничений, передает Salzburg24.

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