Австрия согласилась платить за газ российскими рублями

Австрийская нефтегазовая компания OMV приняла новые условия оплаты газа в российской валюте, сообщил канцлер Карл Нехаммер на пресс-конференции.

«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — заявил Нехаммер, которого цитирует ТАСС.

Министр энергетики Леоноре Гевесслер после заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию заявила, что признаков остановки поставок газа в страну нет, топливо через Украину и по «Северному потоку» доставляется без ограничений, передает Salzburg24.