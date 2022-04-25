В 100 км от Украины горит очередная российская нефтебаза

В Брянске произошел пожар на территории нефтебазы, сообщает российское МЧС, не называя причины возгорания.

Ранее в соцсетях жители города сообщали, что было слышно несколько взрывов, после чего начался пожар.

"По предварительной информации, нет пострадавших при пожаре", - сообщает МЧС, отмечая, что эвакуация населения в районе горящей нефтебазы не планируется.

В пресс-службе уточнили, что к месту происшествия незамедлительно прибыли подразделения МЧС России и приступили к ликвидации возгорания.

В начале апреля в Белгороде, на границе с Украиной, сгорела другая нефтебаза. Тогда российские власти заявили, что взрывы и пожар произошли в результате ударов, нанесенных украинскими боевыми самолетами. Украинские власти факт авиаудара по нефтебазе не подтверждали, но и не опровергали.