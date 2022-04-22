Канцлер ФРГ: Германия не может позволить эмбарго на поставки газа из России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Spiegel заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставки газа из России.

«Во-первых, я вообще не вижу, чтобы газовое эмбарго могло бы положить конец войне. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он бы никогда не начал эту безумную войну. Во-вторых, они ведут себя так, как будто мы это делаем ради получения прибыли. Но дело в том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить. И в-третьих, кто-нибудь вообще думает о глобальных последствиях?» — заявил канцлер.

Шольц также заявил, что ФРГ не будет передавать Украине тяжёлые вооружения. Причиной такого решения он назвал возможную ядерную угрозу со стороны России в отношении НАТО. По словам канцлера, главная задача - не допустить Третьей мировой войны.

Но то же время, канцлер говорит, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины и для этого она сделает все необходимое. Он подчеркнул, что сейчас самое важное это прекратить огонь в Украине и вывести российские войска.

"Должен быть мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать ее безопасность. И мы доступны в роли гарантов", - заверил Шольц.