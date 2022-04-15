ЕС займется нефтяным эмбарго против России после выборов во Франции

Европейский Союз планирует поэтапное эмбарго на российскую нефть, но решение об этом ожидается лишь после второго тура президентских выборов во Франции из-за опасений, что оно может повлиять на результаты выборов в стране.

Как пишет The New York Times, официальные лица ЕС и европейские дипломаты говорят, что блок движется к запрету на импорт нефти из России, «который будет вводиться поэтапно в течение нескольких месяцев, чтобы позволить странам организовать альтернативные поставки".

"Европейские лидеры не примут окончательного решения до 24 апреля, пока во Франции не пройдет второй тур президентских выборов. Рост цен на топливо может повредить перспективам президента Эммануэля Макрона и продвинуть его правого оппонента Марин Ле Пен, которая восхваляет Путина", - пишет издание.

При этом издание отмечает, что правительство Германии, "самой влиятельной страны в ЕС", особенно неохотно отказывается от российского топлива, которое дорого будет стоить для нее и может привести к дефициту. Но давление со стороны союзников и все большее число свидетельств зверств России в Украине шаг за шагом преодолевают это сопротивление.