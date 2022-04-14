Путин: Банки недружественных стран задерживают оплату нефти и газа

Банки из недружественных стран задерживают переводы платежей по российским нефти и газу, заявил Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», — сказал Путин.

Он напомнил, что уже поставлена задача по переводу расчетов в национальную валюту и постепенному уходу от доллара и евро.

Путин потребовал отказа от «ненадежных, скомпрометировавших себя валют и юрисдикций» «для сохранения и наращивания объемов внешней торговли, налаживания устойчивых связей с предсказуемыми партнерами, которые верны своему слову и дорожат деловой репутацией, понимают последствия своих решений».

В нынешних условиях, продолжил он, перед российской нефтегазовой отраслью стоят три стратегические задачи.

Первая — это обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка и нарастить поставки для внутренних потребителей. Вторая задача — диверсификация экспорта, а именно «переориентировать экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока». Третья цель, по словам Путина, — это развитие глубокой переработки нефти и газа.