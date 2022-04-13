Последнее обновление: 13.04.2022 16:56

Экоактивисты не пускают в финский порт составы с российским углем

Активисты экологических организаций Greenpeace и Elokapina заблокировали доступ к финскому порту Ханко железнодорожным составам с российским углем.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yle.

Организации требуют, чтобы правительство Финляндии немедленно прекратило транзит российского угля и отказалось от использования российского ископаемого топлива.

Запланированные ЕС санкции по запрету российского угля должны вступить в силу в августе.

Как отмечается, в начале апреля активисты Greenpeace помешали разгрузке российского угля на причале электростанции Helen "Салмисаари" в Хельсинки.



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