Последнее обновление: 13.04.2022 11:00

Джонсон и Байден обсудили отказ от российской нефти

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили по телефону необходимость усилить экономическое давление на Россию и положить конец зависимости Запада от ее нефти и газа.

"Главы государств обсудили необходимость ускорить оказание помощи Украине, в том числе усилить военную и экономическую поддержку, учитывая, что украинские силы готовятся к очередному российскому наступлению на востоке страны", - говорится в заявлении Даунинг-стрит, передает BBC.

США ранее полностью отказались от поставок российских энергоносителей, но признали, что союзники в ЕС не могут позволить себе сделать то же самое; Британия заявила о планах отказаться от российской нефти и газа до конца этого года.

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