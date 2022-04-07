Газовые компании США обсудили поставки с представителями стран Европы

Представители компаний США по добыче сланцевого газа обсудили с официальными лицами и коммерческими покупателями из европейских стран расширение поставок американского топлива в Европу.

ОБ этом сообщает Reuters со ссылкой на главу отраслевого объединения LNG Allies Фреда Хатчинсона.

На встрече в Хьюстоне (американский штат Техас) присутствовали делегации из Латвии и Эстонии, дипломаты из Болгарии, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии и Великобритании.

«Ситуация в Европе очень ненадежна. Все эти страны, которые зависят от российского газа, тверды в стремлении отказаться, в некоторых случаях — полностью», — заявил Хатчинсон. Он отметил существующие проблемы с мощностями, из-за которых осуществлять поставки в нужном объеме, вероятно, получится лишь к середине десятилетия, но сказал, что в ближайшие несколько лет существуют «необыкновенные возможности» для развития.

В конце марта Вашингтон пообещал обеспечить Европе в 2022 году поставки 15 млрд куб. м СПГ для сокращения импорта из России, передает РБК.