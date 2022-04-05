Последнее обновление: 05.04.2022 11:10

Словакия не будет платить за российский газ в рублях

Словакия будет действовать в унисон с Европейским Союзом в отношении требований России по платежам за газ.

Об этом заявил премьер Словакии Эдуард Хегер.

"В этой ситуации единство является ключевым, и мы настаиваем на соблюдении условий контракта и платежей в евро", - заявил Хегер.

Его комментарий прозвучал после того, как министр экономики Словакии Ричард Сулик заявил, что страна будет работать вместе с Европой, но Словакия не может быть отрезана от потоков российского газа, и если ей придется платить в рублях, то так тому и быть.



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