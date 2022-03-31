Власти Беларуси поддержат предприятия должники за газ и электроэнергию

В Беларуси подписан странный указ "О расчетах за природный газ, электрическую и тепловую энергию", суть которого сводится к финансовой поддержке должников за газ и электроэнергию.

«В соответствии с указом задолженность потребителей за энергоресурсы, образовавшаяся на 31 декабря 2021 года, фиксируется в белорусских рублях по курсу рубля к доллару США, сложившемуся на конец 2021 года», - говорится в официальном комментарии к указу

Республиканской комиссии по контролю за осуществлением расчетов за природный газ, электрическую и тепловую энергию предоставлены полномочия по принятию решений о предоставлении в пределах финансового года отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за энергоресурсы, отпущенные энерго- и газоснабжающими организациями.