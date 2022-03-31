Украинская разведка обнародовала персональные данные ряда десантников из Бреста

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало персональные данные отдельных военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады из Бреста. Об этом ГУР сообщает в Телеграме.

"Главное управление разведки Украины получило персональные данные на отдельных военнослужащих (106 человек) 38 десантно-штурмовой бригады (в/ч 92616, г.Брест) вооруженных сил республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Со списком можно ознакомиться по ссылке.