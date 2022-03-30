Последнее обновление: 30.03.2022 14:29

ФРГ ввела режим предупреждения ЧП на случай прекращения поставок газа из России

Категории: ФРГ Газ

На фоне конфликта с Россией по оплате газовых поставок в Европу министр экономики ФРГ Роберт Хабек активировал режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации в случае прекращения поставок газа из России.

"В настоящее время перебоев с поставками нет, но нам, тем не менее, следует усилить меры предосторожности, чтобы в случае эскалации со стороны России быть в готовности", - подчеркнул Хабек в среду, 30 марта, в Берлине.

Хабек снова назвал требования Москвы об оплате газа в рублях нарушением договора, поскольку этот документ предусматривает плату за газ в долларах или евро. Россия грозит перекрыть поставки газа в случае отказа платить за топливо в рублях.

Как сообщил Хабек, активированная ныне степень раннего предупреждения - лишь первая из трех и является профилактической мерой.

В Германии также соберется кризисная группа, которая оценит и проанализирует ситуацию с газоснабжением. Это позволит в случае необходимости принять дальнейшие меры по обеспечению энергетической безопасности, пояснило министерство энергетики ФРГ.

Хабек призвал предприятия и частных потребителей в Германии экономить энергию. "Значение имеет каждый сэкономленный киловатт/час", - отметил он.

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