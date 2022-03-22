Последнее обновление: 22.03.2022 18:18

Премьер Литвы расценивает реальным отказ от российских энергоресурсов

Литва вполне может отказаться от российских энергоресурсов, заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Она отметила, что Orlen Lietuva намерен полностью отказаться от покупки российской нефти, передает Delfi.

"Насколько я знаю, компания уже недалеко от той стадии, когда не будет покупать российскую нефть и перерабатывать ее", – сказала премьер.

Она отметила, что Литве достаточно терминала сжиженного природного газа, чтобы обеспечить себя этим ресурсом.

"Что касается электроэнергии – операторы договорились о минимальной пропускной способности через соединения с Россией, белорусского электричества давно уже нет по нашей инициативе. Мы - то государство, которое в Балтийском регионе больше всего давит на осуществление проекта синхронизации (с энергосистемой ЕС – ред.). И если еще до начала [военного вторжения в Украину] соседей надо было к этому немного побуждать, то сейчас, похоже, этого делать не нужно, проекту синхронизации предоставят равный приоритет во всех странах Балтии. Я надеюсь, что мы сможем как можно быстрее завершить его", – сказала Шимоните.

Она также подтвердила, что готовится запрет на вход российских судов в литовские порты, однако Литва хотела бы, чтобы такое решения принял весь Евросоюз.

"Проект запрета на вход российских судов в наши порты подготовлен, пока идет согласование с соседями. Но было бы лучше, если бы такое решение было принято в региональном масштабе, однако с другими странами пока нет общего соглашения. Мы уже подготовили этот проект. Конечно, было бы лучше, если бы решение принял ЕС, тогда исчезли бы все возможности арбитража, но и они ограничены… Для нас особенно важно и актуально договориться с нашими соседями. Я думаю, удастся этого добиться", – сказала она.

По словам премьера, есть инициатива соответствующего обращения в Еврокомиссию. "Но если не будет такого решения или движения в большем масштабе, думаю, продолжим согласование между собой", – добавила Шимоните.



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