Последнее обновление: 21.03.2022 12:18

Производитель автозапчастей IHI приостановит производство в России

Японская корпорация IHI, которая занимается производством автозапчастей, решила приостановить производство на совместном предприятии в России, передает газета Nikkan.

Речь идет о предприятии Alpha Automotive Technologies, 83% которого принадлежит IHI, остальная часть (около 17%) — у АМО ЗИЛ (автомобильного завода имени И.А. Лихачева), передает РБК.

Компания занимается производством и поставками штампованных из стали деталей автомобильного кузова и сборкой автозапчастей для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

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