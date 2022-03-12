Pink Floyd и Дэвид Гилмор удалят музыку из сервисов в России и Беларуси

Британская рок-группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор удалят песни со стриминговых сервисов в России и Беларуси, начиная с альбома Pink Floyd 1987 года, следует из заявления музыкантов в Twitter.

1 марта Гилмор отмечал, что его невестка украинка, а внуки хотят приехать и узнать свою страну.

Один из основателей группы Роджерс Уотерс назвал события на Украине «преступной ошибкой» и призвал к немедленному прекращению огня, следует из его поста в Facebook. Он обвинил власти западных стран в поставках оружия на Украину, которые заменяют дипломатию.

В начале марта шведский стриминговый сервис Spotify заявил, что россияне не смогут покупать Premium-подписку из-за внешних ограничений, связанных с платежными провайдерами. Эта опция позволяла скачивать музыку для прослушивания офлайн, слушать песни без рекламы и переключать их, передает РБК.

Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавила все бизнес-операции в России и закрыла офисы. Американская Sony Music также на время остановила работу в стране.

От выступлений в России отказались Franz Ferdinand, Green Day, Imagine Dragons, Iron Maiden и другие.