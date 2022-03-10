Беларусь подсуетила электроэнергию для Чернобыльской АЭС

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил, что с помощью Беларуси была обеспечена подача электроэнергии на Чернобыльскую АЭС.

"Линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение. Действиями оперативного персонала ЧАЭС стала возможной подача напряжения на электроустановки электростанции", - цитирует чиновника пресс-служба российского ведомства.

Об обесточивании Чернобыльской АЭС в среду, 9 марта, сообщил украинский системный оператор "Укрэнерго", отметив, что из-за обстрелов не может провести ремонтно-восстановительные работы.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что резервные дизель-генераторы обеспечат питание станции и ее объектов в течение 48 часов, после чего "отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации".

Украина уведомила о произошедшем МАГАТЭ, в твиттере агентство отметило, что потеря снабжения станции не окажет критического влияния на основные механизмы обеспечения безопасности на площадке. В четверг, 10 марта, МАГАТЭ сообщило, что больше не получает данные от установленных на площадке ЧАЭС и Запорожской АЭС систем мониторинга.