Итальянская Eni приостановила закупку нефти у России

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостановила закупку нефти у России, сообщило агентство Reuters.

«Eni приостановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из России», — цитирует агентство заявление компании.

Eni намерена продать свою долю — 50% — в проекте газопровода «Голубой поток», соединяющего Россию и Турцию, ранее сообщал представитель компании. Еще половину акций в проекте контролирует «Газпром», передает РБК.

Присутствие Eni в России представитель Eni оценивал как «незначительное», а совместные предприятия с «Роснефтью», которые связаны с лицензиями на разведку в Арктике, «заморожены на годы» из-за санкций против России с 2014 года.

Eni намерена прекратить участие в проекте газопровода «Северный поток — 2», в отношении которого введены американские санкции. О пересмотре своего участия в проекте заявляла австрийская OMV.