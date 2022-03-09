Последнее обновление: 09.03.2022 22:37

RTL: Клиника в Баварии отказалась лечить россиян и белорусов

Одна из клиник в Германии отказалась принимать граждан России и Беларуси из-за развязанной Россией войны в Украине.

Как сообщает RTL, речь идет о частной клинике Iatros Klinik в Мюнхене, которая специализируется на проведении амбулаторных операций, включая ортопедию, оториноларингологию, пластическую хирургию, минимально-инвазивную нейрохиругию, челюстно-лицевую хирургию и урологию.

В медучреждении пояснили, что "решительно осуждают вторжение России при поддержке белорусского правительства". "Поэтому отныне и до дальнейшего уведомления мы не будем лечить у себя граждан России и Беларуси", - приводит телеканал выдержки из уведомления клиники.

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