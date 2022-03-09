Япония будет сотрудничать с G7 по эмбарго на импорт российской нефти

Правительство Японии будет сотрудничать с международным сообществом, в том числе со странами «Большой семерки» (G7), по поводу возможного запрета на импорт нефти и нефтепродуктов из России.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает Reuters.

По данным японской таможни, в 2021 году Россия занимала второе место по объемам поставок энергетического угля в Японию в 2021 году, на ее долю приходилось 12,48% импорта энергетического угля, пишет агентство.

Тогда же Россия занимала пятое место по объемам поставок сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, на ее долю приходилось 3,63 и 8,84% от общего объема импорта соответственно, передает РБК.

На Японию приходилось 4,1% экспорта сырой нефти и 7,2% природного газа из России.