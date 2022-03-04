Минздрав РБ заверил, что лекарств на складах «достаточно»

Минздрав Беларуси зачем-то решил заверить население в том, в стране сформирован достаточный запас лекарственных препаратов, утверждая при этом, введенные США и странами ЕС санкции почему-то только против России «не касаются фармацевтической отрасли и не повлияют на поставки лекарств в Беларусь».

«… получена информация от зарубежных фармацевтических компаний, что зарубежные компании не планируют прекращать поставки лекарственных препаратов в Республику Беларусь. Все производители подтвердили отгрузки. Конечно, изменилась логистика доставки, но лекарственные препараты не исчезнут из аптечной сети», - говорится в сообщении ведомства.

«Некоторые позиции будут заменены другой фасовкой, другим производителем. С точки зрения производства можно отметить, что основным поставщиком субстанций в Республику Беларусь является Китай (более 70% наименований), вторым – Индия»,- сказано в сообщении.

Ведомство также напомнило, что физрастворы, вата, бинты, другой перевязочный материал производятся белорусскими предприятиями, но умолчало об импорте сырья для этого производства.

Так совпало, что буквально «на следующей неделе пройдут запланированные ранее переговоры с ведущими зарубежными фармкомпаниями о локализации производства некоторых важнейших лекарственных средств в Беларуси».

И вообще, Минздрав «проанализировал находящиеся на складах лекарственные препараты по перечню основных лекарственных средств, и сообщает, что имеющихся остатков достаточно для непрерывного лекарственного обеспечения населения в течение 6-17 месяцев».