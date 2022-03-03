Университеты Дании разорвут контакты с вузами России и Беларуси

Университеты Дании прекращают сотрудничество с российскими и белорусскими вузами, заявил председатель Коллегии ректоров Андерс Овенгорд Бьярклев.

По его словам, решение было принято в минувший вторник на специальной встрече представителей датских университетов.

"Мы просто хотим помочь донести сигнал, что всея Дания несогласна с поведением России", - сказал Бьярклев.

Прекращение сотрудничества касается государственных организаций, в том числе университетов. Оно означает остановку совместных исследований, работ в области инноваций, а также отказ от научного обмена и обмена учащимися, передает ТАСС

Во вторник Министерство высшего образования и исследований Дании обратилось к вузам страны с призывом к разрыву контактов.