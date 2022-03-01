Сенаторы подготовили законопроект об отказе США от закупок нефти в России

Группа американских сенаторов подготовила и представила Конгрессу законопроект о введении запрета на импорт США российской нефти, сообщила пресс-служба республиканца Роджера Маршалла, инициатора документа.

В эфире телеканала Fox News он пояснил: "Прежде всего президенту Байдену необходимо возобновить производство энергии в Америке и прекратить (...) закупать нефть у России", пишет funmarket.ru.

Он добавил: "Не сомневайтесь, если президент Байден найдет в себе мужество сделать это, мы, без сомнения, будем тесно работать с ним".

Маршалл, а также сенатор Джерри Моран и конгрессмен Том Коул в связи с событиями вокруг Украины в письме Байдену указали: "Мы должны стремиться положить конец конфликту до того, как он обострится еще больше, пришло время ввести эмбарго на экспорт российских энергоносителей".

Для того, чтобы "смягчить любые ценовые потрясения, вызванные эмбарго на экспорт российских энергоносителей, мы призываем вас пересмотреть энергетическую политику, которая привела к сокращению внутреннего производства нефти и природного газа", написали законодатели.

Они считают, что США должны использовать свои богатые природные ресурсы и отношения с союзниками-производителями энергии "в качестве рычага воздействия на (...) российский режим".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью Fox News при обсуждении темы введения запрета на импорт российских энергоносителей заявила: "Мы не снимали с повестки дня разные варианты действий, включая тот, о котором вы упомянули, президент очень внимательно следит за этим". Она добавила, что Байден обращает внимание на "минимизацию воздействия на мировые рынки и американский народ".