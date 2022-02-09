С 15 февраля 2022 года в Беларуси вводится новый формат сертификата о вакцинации с размещением в нем QR-кода для мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РБ со ссылкой на приказ ведомства №155 от 8 февраля 2022 года. Кроме того, будет введена единая автоматизированная информационная система учета лиц, вакцинированных против коронавируса.

«Сертификат «старого образца» будет считаться действительными до даты указанной на нем», - говорится в комментарии ведомства.

«Формирование сертификата «нового образца» будет осуществляться по желанию граждан, а внесение сведений информационную систему станет обязательным. С целью минимизации административной нагрузки на работников здравоохранения предусмотрено внесение информации с использованием медицинской информационной системы организации здравоохранения. В случае отсутствия в организации здравоохранения медицинской информационной системы предусмотрено внесение информации с использованием портала информационной системы», - также сказано в комментарии.

На время тестовой эксплуатации информационной системы будет организована ограниченная пилотная зона, а сертификаты будут выдаваться бесплатно. Планируется, что к 1 апреля 2022 г. информационная система заработает по всей стране.