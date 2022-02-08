Макрон обсудил с Путиным заявления Лукашенко о ядерном оружии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о новом проекте Конституции Беларуси, а также о высказываниях Лукашенко насчет размещения на территории Беларуси ядерного оружия РФ.

"Я выразил президенту Путину озабоченность в связи с новым проектом Конституции Беларуси, который предполагает упразднение двух фундаментальных положений о ее статусе от 1994 года, а также в связи с заявлением Лукашенко от 27 декабря о ядерном оружии. В этой связи я получил заверения от президента Путина", - заявил Макрон на совместной с российским лидером пресс-конференции, передает ТАСС.

Макрон отметил, что подобные вопросы лишь "усиливают дестабилизацию" и заявил, что Франция стремится выстраивать модель общей безопасности с гарантиями для стран Европы, а также для России и других стран региона, в том числе Украины и Грузии.