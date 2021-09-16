Последнее обновление: 16.09.2021 13:09

Франция поддерживает введение новых санкций против режима Лукашенко

Франция поддерживает введение новых санкций против режима Лукашенко, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на прошедшей в минувшую среду встрече со Светланой Тихановской.

По его словам, Франция продолжит поддерживать гражданское общество Беларуси.

В свою очередь, Светлана Тихановская призвала Евросоюз рассмотреть возможность отмены шенгенских виз для граждан Беларуси.

«Также важно продолжать помогать белорусскому обществу. Одним из шагов могло бы стать упрощение визовых процедур, включая выдачу гуманитарных виз для тех, кто нуждается в срочном переселении из Беларуси, а также отмена шенгенских виз для белорусов», - цитирует Тихановскую ее пресс-служба.

Она также убеждена, что должен быть рассмотрен - вопрос о приостановлении членства Беларуси в Интерполе.

«Очень важно, чтобы Франция, страны ЕС, все демократии говорили в один голос, поддерживали Беларусь на международной арене - в Совете Безопасности ООН, на саммите G20», - также сказала Тихановская.

Она призвала продолжать дипломатическую изоляцию режима и не допускать торговли политическими заключенными.

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