Последнее обновление: 01.02.2022 13:11

Стоимость российского газа для Молдавии снизится в феврале с 686 до 563 долларов

Стоимость российского газа для Молдавии снизится в феврале 2022 года с 686,9 до 563 долларов за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщил председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан, передает ТАСС.

«По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО «Молдовагаз» в феврале составит 563 доллара за 1 тыс. куб. м», - сообщил Чебан. По его словам, снижение стоимости позволит предприятию компенсировать часть «отрицательных финансовых отклонений», которые на данный момент составляют более 2 млрд леев (более 111 млн долларов).

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Кроме того, важным условием соглашения является полный расчет за текущее потребление.

Парламент Молдавии 20 января во второй раз за последние несколько месяцев ввел на 60 дней режим чрезвычайного положения в стране после того, как «Молдовагаз» не мог рассчитаться с «Газпромом». Это происходило из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране и финансовых трудностей газораспределительной компании. До осени прошлого года в тарифе для конечных потребителей была заложена цена на уровне 148,87 доллара за 1 тыс. куб. м.

Увеличение цены на газ спровоцировало подорожание на другие энергоресурсы и продукты в Молдавии, что вызвало жесткую критику со стороны оппозиции, которая обвинила власти в неспособности согласовать с «Газпромом» более выгодный контракт.

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