Газпром не бронировал прокачку по «Ямал-Европа» на февраль

Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и не заказал прокачку через Польшу по Ямалу - Европе в феврале на аукционе в понедельник.

Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform, передает ТАСС.

«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на февраль в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Но по итогам аукциона, который завершился в 14:00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

«Газпром» также не забронировал на февраль предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, но они также остались невостребованными.

Цена газа в Европе отреагировала кратковременным ростом на итоги аукционов - выросла на 1,7%, до $1 021 за 1 тыс. кубометров, а затем вновь снизилась до прежних значений.

«Газпром» уже почти месяц не бронирует мощности прокачки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию из-за отсутствия заявок со стороны европейских клиентов - с 21 декабря 2021 г. физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу. При этом на январь у «Газпрома» забронированы 21,6% предложенных мощностей прокачки, или 19,28 млн куб. м газа в сутки.

Также российский холдинг уже на протяжении пяти месяцев не бронирует дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину, а также не бронировал доптранзит газа через Украину и Польшу в I-III кварталах 2022 г.