Глава ЦБ России прочит инфляционный шок при переходе на зеленую нергетику

Переход на ESG, в частности энергопереход, станет серьезным фактором для возможного ускорения инфляции, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Сейчас начинает действовать мощный, долгосрочный, структурный и проинфляционный фактор, который называется энергетический переход. Это тоже проинфляционно, потому что экологические технологии, которые еще не все доступны, они будут дороже. Инвестиции в традиционную энергетику в силу неопределенности меньше, это тоже будет дороже. То есть это все, по сути дела, ESG-фактор — это такой длящийся будет шок предложения. Аналогично тому, что было с нефтяными ценами в 1970-х годах», — заявила сегодня Набиуллина в рамках Гайдаровского форума, передает РБК.

ESG — это свод правил и подходов, которые должны учитываться властями и бизнесом при разработке стратегий развития. E в аббревиатуре «отвечает» за вопросы защиты окружающей среды (environmental), S — за все, что касается отношений с сотрудниками, клиентами и обществом (social), а G — за стандарты корпоративного управления (corporate governance).

«Промедление с мерами денежно-кредитной политики может привести к худшим последствиям», — считает глава Банка России. ЦБ повышал ключевую ставку на фоне разгона инфляции начиная с марта 2021 года, за это время она выросла вдвое — с 4,25 до 8,5%.

Дезинфляционные факторы, благодаря которым «до последнего времени мир привык жить в условиях низкой инфляции», постепенно угасают, констатировала Набиуллина. Так, после кризиса, связанного с пандемией и разрушением цепочек поставок, отчетливо наметился тренд на деглобализацию — производители стремятся к локализации всех этапов.