Власти Казахстана подозревают 180 продавцов газа в ценовом сговоре

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало антимонопольное расследование в отношении 180 компаний, продающих в розницу сжиженный газ, говорится на сайте агентства.

Их подозревают в ценовом сговоре при установлении стоимости сжиженного газа, который является основным топливом для легкового транспорта. Больше всего компаний, попавших под подозрение, находятся в Мангистауской области (85), где начались первые протесты. Еще по 22 компании находятся в Атырауской и Акмолинской областях, 14 — в Карагандинской, 12 — в Кызылординской.

Так, например, антимонопольные власти выявили четыре компании в Северо-Казахстанской области, которые, сговорившись, в апреле повышали цену на газ на 5,3% по отношению к марту, тогда как при реализации газа на электронной торговой площадке цена росла лишь на 1,6%.

Предварительные итоги расследования будут сформулированы в течение 20 дней, передает РБК.

Кроме того, Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 31 уведомление о наличии в действиях участников рынка нарушений антимонопольного законодательства.

В четверг казахстанские СМИ сообщали, что расследование о предполагаемом ценовом сговоре ведется в отношении шести компаний, в том числе «Казмунайгаза», «Актобемунайгаза», «Казгермунайгаза» и «Казахойла».

Для стабилизации ситуации в Казахстане ввели предельные цены на топливо, в том числе на автомобильный газ и бензин. Стоимость литра газа в рознице сейчас варьируется в зависимости от региона, но находится в диапазоне 50 — 70 тенге за литр (8 — 12 руб.). Предельные цены будут действовать полгода.

В связи с этим всем производителям сжиженного газа поручили пересмотреть контракты, заключенные с партнерами, продающими газ в розницу, до установления предельных цен, в сторону снижения. Таким образом власти намерены оградить предпринимателей, купивших газ до распоряжения о снижении розничных цен, от убытков, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции.