Госпогранкомитет РБ не выпустил из страны подозреваемого в ДТП гражданина Польши

Сотрудники Госпогранкомитета РБ задержали и передали Следственному комитету гражданина Польши, который намеревался покинуть Беларусь.

«Гражданин Польши 1999 года рождения вместе со своим отцом вечером 3 января въехал в пункт пропуска Брест на рейсовом автобусе сообщением "Санкт-Петербург-Варшава". Мужчины намеревались покинуть страну. При проведении пограничного контроля было установлено, что молодому человеку ограничен выезд из Беларуси. Сам иностранец заявил, что якобы не знает о причине этого запрета. Однако позднее выяснилось, что он является подозреваемым по уголовному делу по факту ДТП со смертельным исходом», - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

«Также молодой человек рассказал, что с выездом в Польшу ему помогали сотрудники польского Консульства в Беларуси. Они приобрели ему билет к месту жительства в Польше, привезли на автовокзал и сопроводили до автобуса», - сказано в сообщении.

Иностранный гражданин передан сотрудникам Следственного комитета для дальнейшего разбирательства. Отец задержанного отказался от пересечения границы и вернулся в Беларусь.