Последнее обновление: 30.12.2021 10:51

Газпром объявил о готовности "Северного потока - 2" к началу работы

Газопровод "Северный поток - 2", предназначенный для транспортировки российского газа в Европу по дну Балтийского моря, полностью готов к введению в эксплуатацию.

Об этом в среду, 29 декабря, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Он отметил, что во второй половине дня 29 декабря "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода.

"Первая и вторая нитки газопровода "Северный поток - 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации", - сказал Миллер.



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