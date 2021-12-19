Власти Беларуси не выпустили сына Бабарико на свободу спустя 18 месяцев с момента задержания

Белорусские власти не отпустили на свободу Эдуарда Бабарико, сына экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, несмотря на истечение максимального срока предварительного следствия.

«В соответствии с действующим уголовно-процессуальным кодексом это максимальный срок, в течение которого можно удерживать лицо под стражей во время предварительного следствия. По истечении 18 месяцев обвиняемый должен быть немедленно освобождён. Но Эдуард на свободу так и не вышел», - сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

Действующее законодательство позволяет продлевать содержание под стражей свыше 18 месяцев, если предварительное расследование завершено, а материалы уголовного дела предоставлены Эдуарду и его адвокатам на ознакомление. Однако точной информации на этот счёт нет.

Адвокаты Эдуарда не комментируют ситуацию в связи с подпиской о неразглашении.