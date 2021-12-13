Австрия призвала ввести "Северный поток - 2" в эксплуатацию

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в понедельник, 13 декабря, призвал Совет министров иностранных дел государств ЕС как можно скорее ввести спорный газопровод "Северный поток - 2" в эксплуатацию.

Проект завершен и "теперь его необходимо использовать", подчеркнул Шалленберг. Тем самым он возразил главе МИД ФРГ Анналене Бербок, которая также участвовала в заседании глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе, передает DW.

Шалленберг подчеркнул, что считает ошибочным ставить под сомнение использование трубопровода каждый раз, когда у ЕС возникают дискуссии с Москвой. Австрия, как и Германия, получает природный газ от России.

Днем ранее Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что пока не видит оснований для ввода "Северного потока - 2" в эксплуатацию. Газопровод еще не соответствует нормам европейского энергетического законодательства, пояснила она. Бербок добавила, что в случае дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта "этот трубопровод больше не может быть подключен к сети" и что такое решение уже согласовано прежним правительством Германии с Конгрессом США.

Говоря о конфликте вокруг Украины, Анналена Бербок отметила, что признание суверенитета Украины остается основой для всех действий ЕС и для всех переговоров с Россией. По ее словам страны-участницы "группы семи" (G7) готовы попытаться вернуться к "нормандскому" формату переговоров с Россией.