Власти Беларуси будут повышать качество образования созданием очередной госструктуры

Совмин Беларуси постановлением №693 от 4 декабря 2021 года распорядился о создании Национального агентства по обеспечению качества образования.

В документе сказано, что это агентство будет возглавлять директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром образования, а штатная численность организации будет сформирована в пределах общей штатной численности (поди-ка угадай) работников государственных учреждений, подчиненных министерству.

Минобразованию поручено утвердить устав Нацагентства, принять меры «по формированию имущественного комплекса Национального агентства», «обеспечению функционирования» агентства.

В постановлении Совмина ничего не сказано о том, чем на самом деле будет заниматься очередная создаваемая бюджетная госструктура.