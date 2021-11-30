Последнее обновление: 30.11.2021 22:13

Поддержка проекта afn.by

Пошел 16-й месяц, как проект afn.by остается заблокированным по распоряжению Министерства информации Беларуси.

Блокировка резко снижает посещаемость и ломает многие рекламные схемы, которые позволяли хоть как-то держать проект на плаву. Хостинг, интернет… Именно поэтому нам нужна ваша помощь. В настоящий момент мы предложить следующие варианты поддержки сайта.

Перевод на белорусскую банковскую карточку 4496 5501 4949 8682 (05/22).

Напоминаем, что сегодня сайт доступен по адресам:

afn.by и afnfn.com- только через vpn или Psiphon

С недавнего времени актуальной является помощь компьютерной техникой, которая к сожалению выходит из строя: б/у комплектующие и ноутбуки крайне приветствуются. Почта для контакта afnnews@gmail.com или в телеграм.

Оперативная информация о работе сайта доступна в телеграм-канале.

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