Власти Беларуси признали экстремистскими соцсети и сайт "Белорусского партизана"

Сайт "Белорусский партизан" и все аккаунты издания в социальных сетях внесены в "республиканский список экстремистских материалов", следует из данных министерства информации Беларуси.

Речь идет, в частности, о материалах издания в Telegram-канале, Facebook, Instagram, Twitter и "Одноклассниках".

Включение в список произошло после вынесения судом Железнодорожного района Гомеля соответствующего решения 12 ноября. Оно "подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314 статьей Гражданского процессуального кодекса", заявили в министерстве.

В издании уже прокомментировали вердикт. "Мы уверены, что свобода мнений не может считаться экстремизмом", а "согласие в обществе не достигается путем запретов и цензуры", - написали журналисты. "Мы будем думать, что делать дальше", - добавили в редакции.

В Беларуси экстремистскими признаны около 300 интернет-ресурсов.