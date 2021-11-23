Южная Корея выпустит на рынок нефть из стратегических резервов

Правительство Южной Кореи в соответствии с инициативой США приняло решение выпустить на рынок нефть из своих стратегических резервов.

Об этом во вторник сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на совместное заявление Министерства энергетики и МИД Республики Корея, передает ТАСС.

«Правительство решило ответить на запрос США о высвобождении запасов сырой нефти, учитывая необходимость международной координации мировых цен на нефть, важность союза Южной Кореи и США, а также участие в координации крупных экономик», - говорится в совместном заявлении ведомств.

Подробности об объемах нефти и сроках ее выпуска будут определены после консультаций с США и другими странами, пишет агентство.

Ранее американский Белый дом объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что вместе с США аналогичный шаг предпримут ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию.