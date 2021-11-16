ЕК не комментирует влияние приостановки сертификации Северного потока-2 на цены на газ

Еврокомиссия (ЕК) приняла к сведению приостановку сертификации оператора трубопровода «Северного потока - 2» регулятором ФРГ, но не комментирует последствия этого решения для рынка и цен на газ в Европе, которые уже подскочили на 6%.

Об этом заявил во вторник представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«Европейская комиссия приняла к сведению решение, которое было объявлено сегодня утром Федеральным сетевым агентством Германии. Это часть продолжающегося процесса национальной процедуры сертификации. Мне нечего добавить, в особенности о том, что это будет значить для рынков и цен», - сказал он.

«Вы знаете, что когда национальная процедура будет завершена, они предоставят Еврокомиссии проект решения и тогда это будет наше дело. Но пока мы можем только принять к сведению процесс в Германии», - сказал он.

Во вторник Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о том, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода. Отмечается, что сертификация оператора может рассматриваться лишь в случае, если компания имеет правовую форму в соответствии с германским правом. Иными словами, регулятор требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся германского сегмента газопровода, в собственность немецкой «дочки». До тех пор процесс сертификации будет приостановлен.

Регулятор отметил, что решение будет принято «в рамках оставшегося срока от предусмотренных законом четырех месяцев». Крайним сроком ранее называлось 8 января 2022 года. После этого немецкий регулятор должен передать проект своего заключения на утверждение в Еврокомиссию.

Цена газового фьючерса на хабе TTF днем во вторник подскочила сразу почти на 6% после сообщения немецкого регулятора о том, что он приостанавливает сертификацию проекта «Северный поток - 2» из-за правовых претензий к организационной форме компании оператора Nord Stream 2 AG, следует из данных биржи.

Так, цена повысилась сразу до $1048 за тыс. куб. м, или на 5,8%. После этого цена газа немного скорректировалась и выше этого значения не поднималась.