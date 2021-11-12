ЕС призвал не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко об остановке транзита газа в Европу

Евросоюз предлагает не воспринимать всерьез угрозу Лукашенко об отключении Европы от российского газа, прокачка которого осуществляется транзитом через Беларусь, в случае введения новых санкций против Минска.

Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

"Не стоит воспринимать всерьез заявления Лукашенко и спекулировать, что может или не может произойти, поскольку это только усиливает его пропаганду", - заявил Стано, отвечая на вопрос о рисках перебоев с поставками газа в странах ЕС, если Минск реализует свою угрозу.

"Если он отключит газ, это повредит народу Беларуси, это повредит имиджу Беларуси, и это повредит поставщику газа, что он вряд ли хочет сделать", - отметил Стано.

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант заявила, что ЕК считает отключение Беларусью стран Евросоюза от российского газа этой зимой "сугубо гипотетической возможностью".

"Возможность отключения газа Беларусью - это сугубо гипотетическая возможность, поэтому мы предпочитаем не спекулировать на эту тему, - сказала она. - Газ - это важный ресурс, он не должен становиться новым инструментом гибридных атак". "Мы видели эти угрозы и мы не позволим себя запугать", - подчеркнула она.

Что касается поставок энергоносителей в ЕС в целом, то, по словам Спинант, "Еврокомиссия уже объявила набор мер для защиты европейских потребителей от роста цен и обеспечения стабильности.