ЕС ответил на угрозу Лукашенко перекрыть газ

ЕС не позволит Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу по белорусской территории.

Об этом заявил в четверг еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, - и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - сказал Джентилони.

Он также подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны Евросоюза будут включены в первую оборонную концепцию Евросоюза, которая будет утверждена в 2022 году и получит название "Стратегический компас ЕС".

Лукашенко заявил на совещании с правительством страны, что в случае расширения санкций ЕС может перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа".