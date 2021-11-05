Власти США рассмотрят все варианты действий для стабилизации топливного рынка, заявила в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Как мы заявляли, мы поддерживаем диалог со странами, являющимися потребителями энергоносителей, и мы рассмотрим все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для повышения устойчивости и укрепления доверия людей», - сказала она, отвечая на вопрос о том, возможны ли поставки энергоносителя из американского резерва. Жан-Пьер добавила, что «не может предоставить конкретики».

Пресс-секретарь Белого дома также отметила: «Мы не входим в ОПЕК+, там в итоге сами примут собственное решение». Она констатировала, что Вашингтон ранее взаимодействовал с рядом государств, входящих в ОПЕК+ и «призывал к компромиссному решению», предполагающему наращивание добычи нефти.

«Сейчас для большинства добывающих [нефть] стран пришло время стабилизировать стоимость энергоносителей и сделать так, чтобы высокие цены не создавали помех для восстановления экономики», - сказала Жан-Пьер, передает ТАСС.

Страны соглашения ОПЕК+ на встрече в четверг сохранили приверженность своему плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. б/с в месяц, несмотря на призывы импортеров, прежде всего США, ускорить снабжение дефицитного рынка. Единая позиция России и Саудовской Аравии заключалась в том, что нарастить производство нефти в текущих условиях больше невозможно из-за сокращения спроса и потенциального падения цен.