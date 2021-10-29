Украина предоставила в долг Молдавии 15 млн куб. м газа для стабилизации давления в молдавской газотранспортной системе на время организации страной дополнительных закупок топлива.

Об этом сообщил в четверг глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передает ТАСС.

«Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правительства, Оператор ГТС Украины предоставил экстренную помощь Молдавии в объеме 15 млн куб. м с целью стабилизации давления в ГТС Молдавии на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами», - написал он в Facebook. По словам Макогона, «именно так поступают друзья и партнеры».

В четверг в «Нафтогазе» сообщили, что компания выиграла тендер на поставку молдавской государственной компании Energocom 0,5 млн кубометров газа. В то же время, Агентство публичной собственности правительства Молдавии сообщило в четверг, что «Нафтогаз» победил в четвертом раунде тендера компании Energocom на закупку 1,5 млн кубометров газа.

Как сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, пробные закупки у альтернативных «Газпрому» поставщиков из Польши, Голландии, Украины и других стран позволят сбалансировать падающее давление в молдавской газотранспортной сети в связи с сокращением поставок от российской компании. Стоимость контрактов не разглашается, однако премьер указала, что газ приобретается по рыночным ценам.