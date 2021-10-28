ЕС выделит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса

Европейский Союз предоставит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса, возникшего после провала переговоров Кишинева с российским "Газпромом".

Об этом объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по окончании встречи с молдавским премьер-министром Натальей Гаврилицей в среду, 27 октября, передает DW.

"Это великолепная новость для молдавского народа", - отреагировала Гаврилица в Twitter.

Несколькими часами ранее британская газета Financial Times сообщила, что "Газпром" предлагал властям Молдовы скидку на газ в обмен на изменение соглашения о свободной торговле с ЕС и откладывание реформы энергетического рынка, согласованной с Брюсселем. Нововведения предусматривают либерализацию газового рынка и расширение конкуренции. "Газпром" утверждает, что ведет переговоры с Молдовой "исключительно на рыночных условиях".

В последние дни Молдова закупает газ у других компаний. Кишинев уже приобрел 1 млн кубометров газа у польской компании PGNiG и еще столько же - у нидерландской Vitol. Молдавская компания Energocom объявила уже третий тендер на покупку 1,5 млн кубометров природного газа с его доставкой в Молдову 28 октября.