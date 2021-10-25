Россия пригрозила оставить Молдавию без газа и потребовала долг на $700 млн

Молдавия рискует остаться без поставок российского газа после провала двухдневных переговоров в Москве, где вице-премьер Владислав Кульминский пытался договориться о скидке от «Газпрома».

В конце сентября у Кишинева истек контракт с российской газовой монополией, по которому газ поставлялся республику по 148,9 доллара за тысячу кубометров. С 1 октября «ценник» для Молдавии вырос более чем в 5 раз - до 790 долларов за тысячу кубов, а поставки начали осуществляться по временному договору с сокращением объема на треть.

Кульминский приехал в Москву с предложением платить не больше 300 долларов за тысячу кубометров, взамен предлагая обсудить регуляторные послабления для «Газпрома» - в частности, отсрочку по требованиям Третьего энергопакета ЕС, которые запрещают одной компании быть и поставщиком газа, и владельцем трубопроводов, пишет finanz.ru

Но переговоры, которые c российской стороны вел замглавы администрации президента Дмитрий Козак, закончились безрезультатно, сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, Россия согласилась предоставить скидку в размере 25%, то есть продавать газ примерно по 590 долларов за тысячу кубов. При этом было выдвинуто жесткое условие - в течение трех лет погасить накопившийся долг за поставки в размере 700 млн долларов.

«Однако молдавская делегация, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза», - рассказал источник.

Временный договор между «Молдовагазом» и «Газпромом» действует только до конца октября. Заключение нового долгосрочного контракта к 1 ноября «весьма сомнительно» и «существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты», сообщил источник ТАСС и РИА Новости.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в субботу подтвердил: поставки газа остановятся, если не будет полностью оплачен долг, включая пени за просрочку, и не будет подписан новый контракт.

«Здесь нет никакой политики. «Газпром» - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис», - сказал он.

По словам Куприянова, Молдова грозит ликвидировать предприятие «Молдовагаз», на котором висят долги перед «Газпромом», что вызывает «непонимание» у компании.

«Мы хотим нового раунда переговоров с «Газпромом», - заявил, вернувшись в Кишинев, вице-премьер Андрей Спыну, который вместе с Кульминским пытался договориться с Кремлем.

«Предложение, которое сейчас выдвигает «Газпром», невыгодно для наших граждан. Цена, которая включает финансовые и нефинансовые условия, а также выплату в ограниченные сроки исторического долга, выше, чем предложения на международном рынке газа. Республика Молдова не может согласиться платить за газ больше, чем другие государства в регионе», - сказал Сыпну.

Он добавил, что правительство будет искать альтернативных поставщиков, чтобы обеспечить страну газом на отопительный сезон.

Парламент Молдавии 23 октября ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Двумя неделями ранее Кишинев обратился к ЕС с просьбой организовать экстренные поставки через Румынию. Но лишнего газа в европейских хранилищах нет, а Россия сокращает поставки - почти на 25% год к году в октябре.

Ситуация достигла такого накала, что молдавские власти обратились к Украине, которая сама страдает от дефицита топлива. Кишинев попросил выделить «аварийную помощь» в объеме 15 миллионов кубометров, сообщил в субботу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус.

Герус отметил, что 15 млн куб. м - это только 0,08% от нынешних объемов газа в украинских хранилищах, составляющих, по его словам, 18,4 млрд куб. м. Он назвал поставки газа Украиной Молдавии формой «аварийной помощи». Депутат считает, что это критически важно для Кишинева в момент, когда он ведет переговоры с Москвой о заключении нового контракта на поставку газа.

По его словам, Молдавия обязуется вернуть этот газ в феврале-марте, когда найдет нового поставщика, или перезаключит контракт с «Газпромом».

Очевидно, что споры о цене на российский газ упираются в тему Приднестровья - об этом свидетельствует тот факт, что в Москву ездил именно Кульминский, который курирует реинтеграцию и является главным представителем Кишинева на переговорах по Приднестровью.

Молдавия выступает за сохранение прежней формулы поставок. В ней стоимость газа в теплое время года, во втором и третьем квартале, рассчитывалась с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, а в холодный период - привязывалась к котировкам дизельного топлива и мазута.